Asc Community sale in vetta

La 14ª giornata della Serie B è stata pronosticata da Michele Pastorello di Asc Community che centra 5 risultati della schedina Spezia’s confidential in ricordo del giornalista de La Nazione Rino Capellazzi. In classifica l’Asc Community raggiunge al comando Avamposto Bianconero, Noi Sonà per le Aquile, Cavatorti e Romito a 5 punti; seguono Fedelissimi Mazzetta e Alta Fedeltà (4); Belini Frizzanti, Aquile Riomaggiore e Vecchia Guardia (3); Bragazzi e Pucciarelli (2). Pronostica la 15ª giornata Valentina Viviani del Riviera Monterosso: Palermo-Catanzaro 1, Cosenza-Ternana 1, Feralpisalò-Cittadella 2, Modena-Reggiana 1, Pisa-Cremonese 2, Venezia-Ascoli 1, Spezia-Parma 1X, Brescia-Sampdoria X, Lecco-Bari 1, Sudtirol-Como 1.