Ampadu: "Gioco difensore e mi sto divertendo"

di Fabio Bernardini

Per l’anglosassone Ethan Ampadu giocare al ‘Picco’ ha un sapore familiare, uno stadio in stile inglese con tifosi calorosi all’ennesima potenza: "La passione è vera, si sente quanto il calcio e lo Spezia siano importanti per i supporter spezzini. Ci danno l’incoraggiamento di cui abbiamo bisogno ed è bello sapere che sono con noi. È davvero emozionante giocare per questa maglia e gioire insieme a loro".

Ampadu, nel match contro l’Inter la sua migliore prestazione in maglia bianca.

"Quando ti trovi di fronte a giocatori del calibro di Lukaku, Martinez e Dzeko sai che in qualsiasi momento potranno fare quella giocata che gli permetterà di segnare, quindi bisogna essere sempre in allerta, aggressivi e non dare nulla per scontato. Dovevamo difenderci bene come un unico corpo e credo che lo abbiamo fatto egregiamente".

C’è un’immagine di lei che abbraccia Dragowski e un suo commento: "What a night!". È la soddisfazione più grande da quando gioca in Italia?

"È sicuramente una di quelle. Fare un assist l’anno scorso a San Siro è stata una bella sensazione. Anche far parte del primo Spezia che ha battuto l’Inter al ‘Picco’ è stato bellissimo. Sono stato molto contento per Dragowski dopo il brutto infortunio che lo ha tenuto fuori dai Mondiali. È molto importante per noi e per lui".

Semplici sta dando la svolta.

"Ogni allenatore porta in dote le proprie idee. Mister Semplici ci ha responsabilizzato, dato fiducia e trasmesso positività".

Lei è un perno della formazione aquilotta con ben 1725’ giocati in campionato per 20 partite disputate.

"Sono venuto qui per giocare e d essere un elemento importante della squadra. Voglio giocare ogni minuto di ogni partita e durante la settimana cerco sempre di fare del mio meglio per guadagnare l’opportunità di farlo".

Meglio a centrocampo o in difesa?

"Non sono ancora sicuro di cosa preferisco. Ultimamente ho giocato come difensore e mi sto divertendo. Per quanto cerchi di segnare e fare assist, so di essere più un giocatore difensivo, sia a centrocampo che in difesa".

Contro il Sassuolo potrebbe subentrare un clima di rilassatezza dopo il successo con l’Inter?

"Qualsiasi cosa accada contro gli emiliani, posso assicurare che non ci sarà nessun rilassamento. Sappiamo che è una buona squadra che arriva da un ottimo momento, ma dobbiamo sfruttare la positività della vittoria contro l’Inter e portare questo slancio in partita. Non presunzione, ma voglia di fare ancora di più".

La associano a Rio Ferdinand. "Se la gente vuole fare paragoni può farlo. Mi piace mostrare la mia abilità tecnica, essere calmo in fase di possesso, difendere e fare tutto il possibile per impedire all’avversario di segnare un gol. Io voglio solo continuare a fare prestazioni di alto livello per il mio club e il mio Galles. Ho solo 22 anni, quindi spero di avere ancora molti anni ai massimi livelli e poter vincere trofei".

Infine, suo padre ex calciatore, quali consigli ?

"La maggior parte delle volte parliamo come padre e figlio, non come giocatore e allenatore, anche se ci sono momenti in cui posso chiedere consigli o in cui lui cerca di aiutarmi. Vuole solo che io lavori il più possibile e che mi diverta a farlo. La mia famiglia è tutto per me e ogni giorno voglio renderli orgogliosi".