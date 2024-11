Regione Liguria, Bucci firma il decreto di nomina di assessori e consigliere delegato

Genova, 26 novembre 2024 – Firmato questo pomeriggio dal presidente della Regione Liguria Marco Bucci il decreto di nomina degli assessori regionali, con cui vengono attribuite le varie deleghe. Nel decreto si riportano tutti componenti della giunta con gli incarichi.

Presidente Giunta regionale Marco Bucci

Rapporti istituzionali, Bilancio, Risorse finanziarie, Controllo delle Società partecipate regionali, Comunicazione istituzionale, Fondi europei, Affari istituzionali, legislativi e legali, Semplificazione normativa e amministrativa, Coordinamento dei Programmi comunitari, Relazioni europee e internazionali, Controllo strategico, Transizione digitale e Informatica, Amministrazione generale, sviluppo economico, industria, blue economy, porti e logistica, commercio, artigianato, caccia e pesca, ricerca e innovazione tecnologica, programmazione FESR.

Vicepresidente Alessandro Piana

Agricoltura, Allevamento, Acquacoltura e Pesca professionale, Fiere, Grandi Eventi, Entroterra e Montagna, Parchi e Biodiversità, Escursionismo e Tempo libero, Promozione dei prodotti liguri, Programmi comunitari di competenza, Associazionismo comunale, Enti locali.

Assessore Simona Ferro

Cultura e Spettacolo, Sport, Scuola, Università, Formazione, Orientamento al Lavoro, Politiche dell’Occupazione, Pari Opportunità, Tutela e Valorizzazione dell'infanzia, Animali d'affezione, Tutela dei Consumatori, Politiche giovanili e Cittadinanza responsabile.

Assessore Giacomo Raul Giampedrone

Difesa del Suolo, Protezione civile, Infrastrutture e Viabilità, Edilizia ospedaliera, IRE S.p.A., Ambiente, Tutela del Territorio e Ecosistema costiero, Antincendio boschivo, Emergenze.

Assessore Luca Lombardi

Turismo, Marketing territoriale, Agenzia In Liguria, Ciclo delle acque.

Assessore Massimo Nicolò

Sanità, Politiche socio-sanitarie e sociali, Terzo Settore.

Assessore Paolo Ripamonti

Sicurezza, Energia, Immigrazione ed Emigrazione, Aree di crisi complessa, Vertenze aziendali, Rapporti con le Organizzazioni sindacali, Programmi comunitari di competenza, Organizzazione e Personale regionale, Patrimonio.

Assessore Marco Scajola

Trasporti, Urbanistica, Rigenerazione urbana, Politiche abitative ed Edilizia, Tutela del paesaggio, Demanio marittimo e costiero, Rapporti con i lavoratori frontalieri, Rapporti con il Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria, Pianificazione territoriale, Attività estrattive, Programmazione Fse.

Oltre alla nomina degli assessori è stato affidato l’incarico di consigliere delegato ad Alessio Piana che fornirà supporto al presidente per le attività in materia di sviluppo economico, industria, blue economy, porti e logistica, commercio, artigianato, caccia e pesca, ricerca e innovazione tecnologica, programmazione Fesr. Per le suddette materie Alessio Piana parteciperà a tavoli tematici, si occuperà di incontrare e raccordarsi con le associazioni di categoria di riferimento e le organizzazioni datoriali e lavorerà a specifici progetti di sviluppo.

Le nomine verranno inviate al presidente del Consiglio regionale in attesa della prima riunione di giunta, in programma giovedì 28 novembre.