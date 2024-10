Spezia e Sarzana, crollo affluenza alle elezioni regionali in Liguria. Non viene superato il 50%

La Spezia, 28 ottobre 2024 – Crolla l’affluenza in provincia della Spezia. Sia nel capoluogo che a Sarzana non viene superato il 50% dei votanti. Le elezioni regionali 2024 in Liguria si caratterizzano per un clamoroso tonfo della partecipazione, più di quello che ci si aspettava.

Certamente il maltempo, con la grave inondazione che ha colpito le zone di Imperia e Savona, ha avuto un suo ruolo nello scoraggiare il voto. Ma certamente c’è appunto un problema di partecipazione. Da ricordare che si votava su due giorni, domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15.

Per quanto riguarda Spezia città, è andato a votare il 47,6% degli aventi diritto, mentre nel 2020 si era recato ai seggi il 52%. Per quanto riguarda Sarzana, alle urne è andato il 49.7% degli aventi diritto, mentre nel 2020 era andato il 57.5%. Ma ecco, comune per comune, le affluenze definitive.

Ameglia 47.8% (55.1% alle regionali 2020)

Arcola 46.2% (55.7%)

Beverino 47.6% (50.4%)

Bolano 47.1% (56.1%)

Bonassola 51.5% (57%)

Borghetto Vara 37.6% (43.7%)

Brugnato 58.2% (61.8%)

Calice al Cornoviglio 30.5% (38%)

Carro 38.4% (42.3%)

Carrodano 42.8% (53.7%)

Castelnuovo Magra 45.1 (55.7%)

Deiva Marina 39.4% (44.9%)

Follo 47.8% (52%)

Framura 43.9% (51.4%)

La Spezia 47.6% (52%)

Lerici 51.1% (64.2%)

Levanto 50.1% (69.4%)

Luni 42.5% (53.8%)

Maissana 38.1% (49.6%)

Monterosso 30.5% (34.6%)

Pignone 31% (34.3%)

Portovenere 46.9% (53.7%)

Riccò del Golfo 43.9% (51.7%)

Riomaggiore 48.3% (51.1%)

Rocchetta Vara 45.9% (51.3%)

Santo Stefano Magra 48.8% (57.2%)

Sarzana 49.7% (57.5%)

Sesta Godano 45.2% (44.1%)

Varese Ligure 45.2% (52.5%)

Vernazza 42.5% (48%)

Vezzano Ligure 50.6% (58.2%)

Zignago 58% (66.6%)