Spezia e provincia alle regionali: mappa del voto, Bucci vince in 17 comuni, a Orlando il capoluogo

La Spezia, 29 ottobre 2024 – Dell’importanza del ponente si è già parlato, con i voti di Imperia che forse sono stati decisivi per la vittoria di Bucci e del centrodestra. Del trionfo del Partito Democratico a Genova, che pure è la città del vincitore, è stato detto tutto. Ma come hanno votato Spezia e i comuni della provincia alle regionali 2024? Qui, nella terra del candidato Orlando, il competitor di centrosinistra ha sì vinto ma non ha stravinto.

A livello circoscrizionale, ovvero sommando i voti di Spezia e di tutta la provincia, Orlando conquista il 50.3% delle preferenze. Quattro punti sotto circa c’è Bucci, che si ferma al 46.1%. Briciole per gli altri, con Nicola Rollando (Potere al Popolo – Rifondazione) che conquista quasi 900 voti ottenendo lì1%. Nicola Morra, grillino della prima ora, del quale si è detto che abbia tolto molti voti alla coalizione di centrosinistra, si ferma allo 0,8% con 737 voti.

E nel capoluogo? Spezia vota per Orlando. Che in città vince con il 51.1% delle preferenze contro il 45.7% di Bucci. “Ballano” tra i due circa duemila voti. L’ex ministro insomma vince a casa sua ma non stravince. E comunque non raccoglie qui quei voti che avrebbero potuto rappresentare un serbatoio importante nelle ore febbrili del testa a testa durante lo spoglio delle schede.

Orlando vince in maniera decisa a Sarzana, dove conquista il 53.2% delle preferenze contro il 42.4% di Bucci.

Ma ecco come è andata in tutti i comuni.

Ameglia: Bucci 52%, Orlando 45.1%.

Arcola: Bucci 43.3%, Orlando 52.5%

Beverino: Bucci 57.7%, Orlando 39.3%

Bolano: Bucci 50.9%, Orlando 46.8%

Bonassola: Bucci 32.9%, Orlando 50%

Borghetto: Bucci 64.2%, Orlando 33%

Brugnato: Bucci 60.9%, Orlando 35.9%

Calice al Cornoviglio: Bucci 58.7%, Orlando 36.3%

Carro: Bucci 58.7%, Orlando 36%.

Carrodano: Bucci 46%, Orlando 49.1%

Castelnuovo Magra: Bucci 43.7%, Orlando 52%

Deiva Marina: Bucci 59.3%, Orlando 34.5%

Follo: Bucci 56.7%, Orlando 39.8%

Framura: Bucci 60.6%, Orlando 35.6%

La Spezia: Bucci 45.7%, Orlando 51.1%

Lerici: Bucci 47.7%, Orlando 49.3%

Levanto: Bucci 48.9%, Orlando 47.1%

Luni: Bucci 35.7%, Orlando 61.4%

Maissana: Bucci 46.3%, Orlando 44%

Monterosso: Bucci 44.2%, Orlando 53%

Pignone: Bucci 56.7%, Orlando 41.1%

Portovenere: Bucci 49.2%, Orlando 46.3%

Riccò del Golfo: Bucci 47.2%, Orlando 49.7%

Riomaggiore: Bucci 27.8%, Orlando 66.5%

Rocchetta di Vara: Bucci 59.6%, Orlando 38%

Santo Stefano Magra: Bucci 44.5%, Orlando 51.2%

Sarzana: Bucci 42.4%, Orlando 53.2%

Sesta Godano: Bucci 38.6%, Orlando 57.3%

Varese Ligure: Bucci 51.4%, Orlando 43.6%

Vernazza: Bucci 32.9%, Orlando 63.8%

Vezzano Ligure: Bucci 43.7%, Orlando 52.7%

Zignago: Bucci 63.7%, Orlando 32.7%