Liguria, le tappe del nuovo consiglio: la prima seduta e il giuramento. Solo dopo programma e giunta

La Spezia, 31 ottobre 2024 – E’ ragionevolmente attesa entro la fine di novembre la seduta di insediamento del nuovo consiglio della Regione Liguria per l’avvio della XII legislatura. La prima riunione, a norma di Regolamento, dovrà infatti svolgersi entro venti giorni dalla proclamazione degli eletti da parte della Corte di Appello che, per procedere, sta attendendo la trasmissione dei risultati del voto dall’Ufficio elettorale centrale. A convocare la seduta sarà il presidente del consiglio regionale uscente, lo spezzino Gianmarco Medusei, sulla base di un ordine del giorno definito dal Regolamento stesso mentre a presiedere l’assemblea sarà il consigliere più anziano di età. Tra i primi atti, la nomina della Giunta delle elezioni e l’elezione, a scrutinio segreto, del nuovo presidente del consiglio (e dell’ufficio di presidenza). L’elezione del presidente sarà il primo banco di prova della coesione e degli equilibri interni alla maggioranza di centrodestra che per la terza volta consecutiva si è aggiudicata la guida della Liguria ex Regione ’rossa’.

E’ in questa seduta di insediamento che il nuovo presidente della giunta presta giuramento di fedeltà alla Costituzione della Repubblica e allo Statuto. Ma per conoscere la ’squadra’ bisognerà attendere la seduta successiva. Sempre a norma di Regolamento, infatti, entro dieci giorni dal giuramento il presidente presenta al consiglio il programma di governo e comunica i nominativi dei componenti della giunta. La discussione in aula sul programma di governo verrà però svolta nella seduta immediatamente successiva. Insomma, Marco Bucci ha più di un mese di tempo per sciogliere il nodo degli assessorati.

Nel frattempo, Bucci dovrà rinunciare all’incarico di sindaco. Anche in questo caso la procedura è dettata dalle norme: proprio oggi a Genova, nella prima seduta di consiglio comunale dopo le elezioni, si discute la proposta di delibera in cui si contesterà l’incompatibilità tra la carica di primo cittadino e quella di presidente della Regione. Il sindaco avrà dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare la causa di incompatibilità ma è lecito attendersi che la scelta sarà quella di dimettersi immediatamente, lasciando Palazzo Tursi per trasferirsi negli uffici di piazza De Ferrari. A catena, per la città di Genova si avvierà l’iter per arrivare alle elezioni comunali anticipate, che potrebbero svolgersi già a marzo. Nel frattempo, salvo sorprese, a reggere l’amministrazione sarà l’attuale vice sindaco Pietro Piciocchi.