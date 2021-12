La Spezia, 3 dicembre 2021 - Il Centro Meteo Arpal ha emanato un'allerta meteo per vento con intensità di burrasca per la Liguria: l'avviso meteorologico riguarda venerdì 3 dicembre. Per il Centro e il Ponente si tratta di burrasca forte con raffiche fino a 110 chilometri orari, sul Levante intensità di burrasca con raffiche fino a 90-100 km/h. Graduale attenuazione dei fenomeni dal pomeriggio.

Sabato 4 dicembre nella seconda parte della giornata nuova intensificazione della ventilazione da ovest/sud-ovest con intensità fino a forte sul Ponente e localmente forte sullo Spezzino. Mare molto mosso, agitato nello Spezzino.