La Spezia, 15 ottobre 2019 - Un'ondata di forte maltempo si sta abbattendo da questa notte su tutta la Liguria. Le situazioni più critiche riguardano la Valpolcevera e Valle Scrivia e tra Cornigliano, Multedo, Pegli. Sestri Ponente, Pra' e Voltri. Difficoltà anche a Genova dove a causa di forti temporali e allagamenti è stata temporaneamente chiusa l'uscita di Genova-Pegli sull'autostrada A10 (il tratto è stato riaperto intorno alle 11). Tra le 5 e le 6 del mattino sono caduti oltre 90 millimetri di pioggia a Genova Pegli, 18.6 mm in meno di 45 minuti. 80 mm a Bolzaneto.

La forte perturbazione proveniente dalla Francia è bloccata dalla mezzanotte nel Ponente Genovese. Per questo, ha sottolineato Sergio Gambino consigliere delegato alla Protezione civile, «abbiamo deciso di chiudere le scuole nei municipi Ponente e Medio Ponente. Stiamo monitorando la situazione minuto per minuto in modo da poter prendere le decisioni tempestive». Monitorati i rii e i torrenti del Ponente: «Per adesso - ha concluso Gambino -, nonostante siano carichi, sono sotto controllo e vengono costantemente monitorati, soprattutto il Leira».

Il maltempo ha creato problemi anche alla circolazione dei treni. Secondo quanto riferito da Trenitalia, sulla linea Genova-Ventimiglia ci sono stati forti rallentamenti tra Genova Voltri e Cogoleto per guasti agli impianti di circolazione dovuti all'allagamento dei binari. La circolazione ferroviaria avviene su un binario solo anziché due con ritardi fino a un'ora e mezza e possibili cancellazioni. Attivato un servizio bus integrativo tra Genova e Savona.

Numerosi smottamenti e frane nel ponente genovese. In un tratto del comune di Arenzano, informa l'Anas, la statale Aurelia è provvisoriamente chiusa per allagamento. Sulla strada statale 456 'del Turchino' il traffico è provvisoriamente bloccato nel comune di Mele ( Genova), per una frana caduta sulla strada. Frana anche lungo la strada dell'Acquasanta nelle alture di Genova Voltri. Smottamenti a Genova Bolzaneto, Campomorone e da Genova Prà a Multedo.

Le piogge che stanno interessando la Liguria non hanno provocato, al momento, particolari danni al Levante ligure dove comunque permane l'allerta arancione. Nel Tigullio, mare mosso ma sotto controllo, vento sostenuto, ma la pioggia è moderata. Stessa situazione nello Spezzino, dove piove moderatamente.

La sala operativa della Protezione civile regionale ha lavorato tutta la notte per seguire l'evolversi dell'allerta meteo in Liguria, con forti piogge che hanno colpito soprattutto la Valpolcevera, il Ponente genovese e l'entroterra ligure». Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti stamani via Facebook interviene sull'allerta meteo arancione in corso diramata dal savonese fino allo spezzino. «I nostri uomini sono al lavoro per monitorare le criticità e le eventuali emergenze su cui intervenire - ha detto -. In tarda mattinata faremo il punto della situazione dalla sala operativa».