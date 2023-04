Zona pedonale e nuovi parcheggi Follo, via ai lavori in piazza Matteotti

I primi colpi di benna sono arrivati poco prima del week end, a spianare l’area in cui verranno realizzati nuovi parcheggi. Hanno preso avvio così i lavori di riqualificazione di piazza Matteotti a Follo. Un investimento di poco inferiore ai 500mila euro che porterà alla pedonalizzazione della piazza, oggi utilizzata esclusivamente per il transito e la sosta degli autoveicoli. Una svolta fortemente voluta dal gruppo di maggioranza guidato dal sindaco Rita Mazzi, e criticata dall’opposizione, che sul tema nei mesi scorsi non aveva esitato a promuovere anche una raccolta firme. I lavori procederanno per lotti: il primo riguarderà la creazione di nuovi parcheggi nelle aree adiacenti alla piazza, in modo tale da non penalizzare la sosta nel comprensorio. Saranno realizzati un park a lato della piazza, in una zona situata nei pressi dell’imbocco con via Guerciana, e uno nei pressi dell’incrocio tra via Brigate Partigiane e via Fratelli Rosselli. Altri stalli saranno realizzati davanti all’istituto di credito situato lungo via Brigate Partigiane, e comporteranno un lieve spostamento della fermata dei mezzi pubblici. Questa prima fase dei lavori durerà all’incirca tre mesi, mentre bisognerò attendere la fine di settembre per vedere la nuova piazza. "Solo dopo la realizzazione, il collaudo e l’apertura dei nuovi parcheggi – specifica l’assessore ai lavori pubblici e all’urbanistica del Comune di Follo, Corrado Vezzi – si partirà con la seconda fase dei lavori, che riguarderanno la riqualificazione della piazza. In questo modo, non ci saranno disagi legati all’assenza di parcheggi. Se tutto procederà secondo i piani e senza interruzioni dovuti al maltempo, la nuova piazza sarà pronta per la fine di settembre". Dall’assessore anche un cenno alle polemiche che in questi mesi hanno scandito l’iniziativa comunale praticamente in tutte le sue fasi, dalla progettazione fino all’affidamento dei lavori.

"Io penso che la pedonalizzazione della piazza trovi il favore di molti, oggi di fatto siamo un paese senza piazza, e con questo intervento non solo andremo a riqualificare l’area, ma anche a dotarla di un luogo di ritrovo e aggregazione che prima non c’era. Io penso che sia un vantaggio – sottolinea l’assessore comunale – sia per la cittadinanza, sia per le attività commerciali. Il progetto e i rendering sono molto belli. Questi lavori andranno a completare la sistemazione complessiva dell’area, iniziata con la sistemazione del municipio". I lavori di fatto andranno a ridisegnare uno spazio urbano completamente nuovo, in grado anche di ospitare spettacoli e manifestazioni, e dotato di nuovi arredi, panchine, e spazi verdi.

mat.mar.