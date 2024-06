Zenucchi è tornato in libertà. Il gip ha revocato la detenzione

Ha lasciato il carcere Alfredo Zenucchi, l’uomo che a dicembre ha ucciso la moglie Rossella Cominotti in albergo a Mattarana. Marinella Acerbi, il gip del Tribunale spezzino, dopo aver accolto la richiesta di patteggiamento a 3 anni e 6 mesi presentata dai suoi legali Riccardo Balatri e Alberto Rimmaudo insieme all’istanza di scarcerazione ha ritenuto che le esigenze di permanenza in carcere dell’uomo siano venute meno. Il patteggiamento ha evitato il giudizio immediato e le prove presentate, in particolare la lettera scritta dalla donna sulla volontà di trovare la morte insieme, hanno tramutato l’omicidio volontario in omicidio del consenziente per il quale è stato condannato e dovrà seguire misure alternative alla detenzione.