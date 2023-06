La Cooperativa Zoe, in collaborazione con l’assessorato alla Cultura del Comune di Calice al Cornoviglio e l’istruttrice di yoga Valentina Maggetti, propone oggi l’evento ‘Yoga al Castello di Madrignano’. In questo interessante appuntamento, il castello ospiterà un’esperienza dedicata al benessere, per sentirsi in dialogo con la storia e con la natura che lo circonda. Alle 18 i partecipanti avranno la possibilità di visitare il castello e il centro espositivo ‘Gli Antichi Liguri in Val di Vara’. Il racconto sarà affidato agli ambienti e agli spazi carichi di fascino e ai reperti archeologici esposti, provenienti da diversi musei ed eccezionalmente riuniti. Seguirà la pratica Hatha Yoga, della durata di un’ora e mezza circa. Per avere ulteriori informazioni e per le prenotazioni è possibile contattare Valentina al numero 339 2934716.