La Spezia, ecco lo yacht Speedy Bear: il 44 metri veloce di Baglietto

La Spezia, 15 aprile 2025 – Baglietto vara Speedy Bear, un’imbarcazione custom planante di 44 metri destinata a un armatore fortemente appassionato degli yacht Baglietto che hanno scritto la storia delle imbarcazioni veloci.

Il progetto, infatti, porta la firma di Francesco Paszkowski Design, che ne ha curato anche gli interni in collaborazione con Margherita Casprini, e riprende le linee classiche della storica produzione veloce in alluminio di Baglietto, attualizzandola secondo i più moderni stilemi della gamma Fast proposta recentemente dal marchio del Gabbiano.

In particolare, la poppa verticale evoca i modelli di successo come Monokini (vincitore del Compasso D’Oro) o di Pachamama, solo per citarne alcuni, rinnovandoli: qui infatti il portellone abbattibile offre la beach platform.

“Innovazione nella tradizione: così si potrebbe riassumere l’essenza di questo nuovo scafo” dice Fabio Ermetto, Cco di Baglietto. “Un progetto custom dal sapore classico, ma che tuttavia non manca di innovazione. Uno yacht che ricorda imbarcazioni che hanno fatto la storia della nautica e al tempo rivoluzionarie del brand di cui riprende gli stilemi essenziali ma al tempo stesso un progetto unico e del tutto nuovo”.