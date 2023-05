Webinar gratuito sulle competenze

Webinar gratuito di orientamento scolastico, organizzato da #Progettiamocilfuturo e Orientamenti in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale. È quanto offerto da Regione Liguria. L’appuntamento è per domani dalle 18 alle 19.30, dove si parlerà di ‘Competenze umane e lavori del futuro: un approccio integrato per promuovere l’orientamento, la formazione e l’inserimento lavorativo di ragazzi e ragazze con un’attenzione alla dimensione del mercato del lavoro’. L’incontro è realizzato in collaborazione con Save the Children ed è dedicato ai genitori degli studenti che frequentano le scuole secondarie di secondo grado e ai docenti: verranno analizzate le competenze chiave richieste dal mondo del lavoro e dai lavori del futuro, con una guida pratica e suggerimenti per sviluppare e valorizzare le abilità personali, la creatività, la flessibilità, il pensiero critico. Durante il webinar Save the Children presenterà i risultati di un’analisi sull’accesso dei giovani al mercato del lavoro in Liguria. Il webinar, completamente gratuito, si svolgerà tramite la piattaforma GoToWebinar. Per partecipare è necessario iscriversi al link: https:progettiamocilfuturo.itfamiglie e collegarsi il giorno dell’incontro.