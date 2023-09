'W l'Itaglia' a Luni in piazza di Sopra: spettacolo dialettale con 'Na scarpa e 'n zocolo

Una chiusura in grande stile del tour estivo che ha portato in giro nel territorio, non soltanto di Luni, la commedia dialettale in tre atti scritta da Tiziano Bologna dal titolo ’W l’Itaglia’ interpretata dalla compagnia amatoriale ’Na scarpa e ’n zocolo’. Oggi pomeriggio, domenica, alle 18 i conosciutissimi attori lunensi saranno protagonisti di risate assicurate dello spettacolo dedicato al nostro Paese, sbagliandone volutamente il nome, recitando rigorosamente in dialetto. Il palco sarà quello di piazza di Sopra nel borgo collinare di Ortonovo. La simpatica iniziativa è organizzata dalla Pro Loco Ortonovo con ingresso libero. Personaggi e interpreti: Marco Corsi (nella foto, Robè), Paola Pietra (Irma), Franco Beggi (Palmiro), Maria Assunta Serri (Terè), Savio Archimede Antognetti (Angelo), Antonella Antonelli (Maria Gina). Regia e voce narrante Tiziano Bologna, assistente alla regia Marco Boggia, tecnico audio Lorenzo Andreani.