Vola dalla parete. Tanta paura per lo scalatore

La passione per l’arrampicata sportiva poteva costare molto cara a un quarantenne, classe 1982, residente a Seravezza, Comune della provincia di Lucca. Nel primo pomeriggio di ieri lo scalatore è caduto dalla suggestiva parete rocciosa del Muzzerone, in località Polveriera, facendo un volo dall’altezza di un paio di metri. Nell’impatto il “climber“ ha riportato la frattura scomposta di una caviglia e non è più riuscito a rialzarsi. I compagni di arrampicata hanno immediatamente compreso la situazione e hanno lanciato il segnale di aiuto. Sul posto è prontamente intervenuta la squadra del Soccorso alpino e speleologico della Liguria, con il proprio personale medico, che conosce molto bene i luoghi meta di tanti amanti dalla roccia. Ma spesso anche punto di infortuni sia sulla roccia che nei sentieri.

Tenendo conto delle condizioni dell’uomo, dolorante ma sempre rimasto cosciente, è stato richiesto l’aiuto dei vigili del fuoco di Spezia e dei colleghi a bordo dell’elicottero Pegaso. Le condizioni climatiche non favorevoli, a causa del vento, hanno reso non semplici le operazioni. Lo sfortunato rocciatore toscano è stato stabilizzato e poi trasportato in un punto più riparato proprio per consentire all’elisoccorso di potersi avvicinare e procedere alla manovra di recupero. Il 42 enne ferito è stato poi trasferito all’ospedale San Martino di Genova per ulteriori accertamenti ma le sue condizioni, frattura a parte, non sono sembrate particolarmente preoccupanti.

m.m.