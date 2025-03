Vivicittà, ora sì che è primavera. Tutti in strada con la pettorina. Partenza e arrivo in piazza Brin

Vivicittà è una manifestazione podistica internazionale nata nel 1984, allo scopo di sensibilizzare istituzioni e opinione pubblica sui temi della vivibilità urbana, della promozione dei diritti e della solidarietà. Il Comune della Spezia ha aderito all’iniziativa sin dalla nascita, e anche quest’anno rinnova il suo impegno, accogliendo la richiesta di patrocinio avanzata dall’ente organizzatore, ovvero il Comitato territoriale La Spezia e Val di Magra della Uisp. La 41esima edizione di Vivicittà si terrà alla Spezia domenica 6 aprile.

"Vivicittà è un evento straordinario che unisce tutta la comunità in una giornata all’insegna dello sport, della solidarietà e del benessere, creando un ponte tra le generazioni – dichiara il sindaco Pierluigi Peracchini –. La corsa podistica offre due differenti percorsi, uno competitivo e uno non competitivo, per permettere a tutti di partecipare, sia agli atleti più preparati, sia a chi desidera semplicemente trascorrere una giornata all’aria aperta, godendo delle meraviglie della nostra città. Un ringraziamento speciale alla Uisp provinciale per l’organizzazione di questa nuova edizione, che contribuisce a rafforzare il legame tra sport e comunità". Vivicittà partirà e arriverà anche quest’anno da un luogo simbolico della nostra città, piazza Brin, con ritrovo alle 8,30 e partenza alle 10,30. La corsa podistica si svolgerà in due modalità: una gara competitiva di 10 chilometri, alla quale si affianca quella non competitiva aperta a tutti di 4 chilometri. Questo il percorso: piazza Brin, corso Cavour, attraversamento piazza Cavour, corso Cavour, via Chiodo (andata e ritorno), via del Prione, piazza Garibaldi, viale Garibaldi, corso Cavour, via Milano, via Napoli, via Castelfidardo, corso Cavour, piazza Brin. L’iscrizione (ad entrambe le gare) dà diritto al pacco gara comprendente borsa, maglia, pettorale, materiale illustrativo, oltre al ristoro a fine manifestazione. Per la gara competitiva si premieranno i primi 10 atleti maschili assoluti e le prime 10 atlete femminili assolute; per la gara non competitiva i gruppi più numerosi ed i gruppi scolastici più numerosi. Per info e iscrizioni: sul sito www.uisp.it/laspezia, alle email [email protected] e [email protected] e allo 0187 501056.

Marco Magi