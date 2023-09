Vivere a Lerici: Duecento euro al mese per le giovani coppie e famiglie Il Comune di Lerici promuove il ’Bando residenzialità’ per incentivare la qualità di vita nei piccoli borghi. 10 contributi di 2.400 euro all'anno per 5 anni per 5 giovani coppie e 5 famiglie con bambini. Scadenza 21 ottobre.