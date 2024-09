Visita istituzionale del questore Salvo alla Confartigianato

Il questore della Spezia Sebastiano Salvo ha fatto visita alla sede provinciale della Confartigianato in via Fontevivo. Ad accoglierlo il presidente Paolo Figoli, il direttore Giuseppe Menchelli, il responsabile categorie Nicola Carozza, il presidente del settore Costruzioni Alessio Caldassi e il presidente Anap (Associazione anziani e pensionati) Manlio Faridone. La visita ha fatto seguito all’iniziativa organizzata da Confartigianato in collaborazione con la Questura quest’estate in piazza del Mercato “Piu sicuri insieme” per sensibilizzare la popolazione anziana sul tema della sicurezza, fornendo informazioni e consigli utili per difendersi dai malintenzionati e per prevenire i reati.