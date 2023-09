Visita guidata alla biblioteca ’Ubaldo Mazzini’ a La Spezia

La visita guidata gratuita in programma oggi, alle 18, alla biblioteca Mazzini e alla mostra ‘Ubaldo Mazzini storico e bibliotecario: mostra documentaria nel centenario della scomparsa 1923-2023’, sarà un’occasione per riscoprire l’importante figura e il calibro intellettuale del primo direttore della biblioteca civica, del museo civico e dell’archivio storico comunale della Spezia, che ha contribuito enormemente nello studio dell’archeologia e nella storia locale spezzina attraverso il suo impegno nel tramandare e tenere vive le tradizioni, in primis il dialetto spezzino. Seguirà lo spettacolo ‘Gamin - Ubaldo Mazzini, un poeta, una città. Bela l’è bela, la la veda ‘n guerso’. Nel recital in vernacolo si spiegherà sinteticamente la poetica dialettale del Mazzini, con una particolare attenzione alle parole e ai modi di dire caduti in disuso dalla parlata odierna. Le poesie più e meno note dell’autore saranno recitate e musicate, a volte cantate, se necessario con una traduzione in italiano. Il recital è a cura di Pier Giorgio Cavallini, voce recitante in dialetto, Beppe Mecconi, voce recitante, Egildo Simeone, voce cantante, chitarra, percussioni, fiati e Livio Bernardini, voce cantante, fisarmonica, tastiera. Info e prenotazioni: 0187 727515 o [email protected].

m. magi