Visita e lezioni con gli studenti di Bayreuth a La Spezia: scopri la Resistenza italiana

Lezioni in classe coi compagni italiani, un ricevimento in comune alla presenza dell’assessore ai gemellaggi Maria Grazia Frijia, viaggi ed escursioni a Firenze, alle cinque Terre e Porto Venere, la visita all’Istituto Storico della Resistenza per conoscere attraverso i documenti originali la lotta di Liberazione contro il nazi-fascismo. È il ricco programma di iniziative predisposto di concerto con la dirigente scolastica Paola Leonilde Ardau dalle due nuove docenti di tedesco, professoresse Silvia Benedetti ed Eleonora Frandi per gli studenti del liceo Richard Wagner di Bayreuth. I ragazzi tedeschi saranno ospiti per una settimana fino al 6 ottobre prossimo dei loro compagni dell’Istituto Superiore Fossati-Da Passano. L’arrivo dei ragazzi della città gemellata è previsto per stasera al palazzetto dello sport. A riceverli ci saranno le famiglie dei loro ospiti italiani.

"Vogliamo rilanciare lo studio del tedesco nel nostro Istituto – dicono le due giovani docenti – per rinverdire un legame col liceo Wagner che è partito nel 1987 ed è stato la base del gemellaggio della Spezia con la città francone e dare al contempo agli studenti italiani una carta in più per inserirsi nel mondo del lavoro". Proprio in questi giorni sono usciti i dati sull’interscambio commerciale italo-tedesco nel primo semestre 2023 che fanno segnare la cifra record di 86,5 miliardi di euro "Il tedesco – sottolinea Paola Ardau – è uno strumento formidabile insieme all’inglese per operare non solo nel settore del turismo, ma anche dell’industria e della finanza. Per questo lo proponiamo a tutte le ragazze e i ragazzi che vogliono iscriversi ai nostri vari indirizzi turistico, economico e finanziario"

