Aggredì uno juventino al "Picco", sette anni di Daspo a tifoso dello Spezia

La Spezia, 11 marzo 2023 - L’aggressione a un sostenitore della Juventus nel bagno della curva Ferrovia è costata carissima a un tifoso dello Spezia ultratrentenne. Ieri sera non ha potuto assistere alla partita delle Aquile contro l’Inter, perché mercoledì scorso gli è stato notificato un daspo di ben sette anni. Essendo ’recidivo’ perché già in passato colpito da daspo, nei suoi confronti la questura ha emesso una pena esemplare: per sette anni, quindi, il tifoso non potrà assistere alle partite dello Spezia e dovrà recarsi a firmare alla caserma dei carabinieri. Sì, perché le indagini in questo caso sono state condotte dei militari dell’Arma. L’episodio risale alla partita Spezia-Juventus del 19 febbraio scorso, vinta 2-0 dagli ospiti. Il tifoso dello Spezia era in curva Ferrovia e se l’è presa con un sostenitore avversario, residente in provincia della Spezia, che indossava la maglia della Juventus. Gli avrebbe detto di togliersela, ma lui ha risposto di no. E così lo ha aggredito nel bagno, prendendolo a schiaffi e pugni. Pare che la vittima conoscesse l’aggressore, pertanto l’identificazione da parte dei carabinieri è stata facile. Il resto lo hanno fatto le telecamere dello stadio, utilizzate per ricostruire i momenti del diverbio poi degenerato. Proprio il fatto che l’aggressione sia avvenuta all’interno dello stadio, si è rivelata un’aggravante per il tifoso spezzino. Il daspo, notificato mercoledì, è stato convalidato ieri mattina in tribunale dal giudice delle indagini preliminari Mario De Bellis.

C’è poi un altro episodio avvenuto in curva Ferrovia sul quale sta indagando la digos, vittima un tifoso della Juventus con la sciarpa che era assieme alla fidanzata, lei tifosa dello Spezia. Il ragazzo avrebbe gridato per un fallo non fischiato alla Juventus e sarebbe stato spinto giù da alcuni gradoni, procurandosi anche delle lesioni.

Ma il grosso delle indagini della digos, si sta focalizzando sui fatti accaduti prima e dopo la partita di domenica scorsa contro il Verona. Un gruppo numeroso di ultras dello Spezia ha aspettato il transito dei minivan dei veronesi all’incrocio tra viale Amendola e via di Monale, prendendoli a sassate e bottigliate e spaccando alcuni vetri. C’è un filmato che documenta quanto accaduto, con il tempestivo intervento della polizia. L’altro episodio, con lo scontro fisico, è invece avvenuto dopo la partita in via Fiume alla Scorza.