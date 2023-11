Violenza di genere. Dibattito a Migliarina

’Insieme, un microfono aperto contro il femminicidioe la cultura dello stupro’, è il titolo dell’iniziativa in programma domattina alle 10.30, nella sede Pd di via Podenzana 8, a Migliarina. In vista del 25 novembre, la conferenza delle Democratiche della Spezia ha voluto organizzare un momento di confronto in cui, a partire dai contributi di Valentina Ghio – deputata del Pd, membro della Commissione d’inchiesta sul femminicidio – e di Lara Ghiglione – responsabile delle politiche di genere per la Cgil – si terrà un dibattito sullo stato attuale delle norme e delle proposte in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere. Presenti anche Viviana Cattani, consigliere comunale alla Spezia e portavoce delle Democratiche, e la presidente dell’assemblea provinciale Pd Carola Baruzzo, ma soprattutto è previsto un momento di microfono aperto per l’ascolto e il confronto con tutte le realtà associative presenti.