Villa Varignano Serata classica

Cristina Dell’Acqua torna con ‘ClassicaMente 4.0’, stasera alle 21, alla Villa romana del Varignano vecchio per un evento serale nell’antico frantoio degli scavi. ‘La cura di sé: tempi e luoghi per l’anima’ sarà un dialogo a più voci tra la scrittrice, pronta ad attraversare le voci dei grandi autori della letteratura antica, le attrici Chiara De Carolis e Cecilia Malatesta, e la musica dell’ensemble composta da 15 chitarristi e diretta dal maestro Emanuele Pauletta. Ci sarà una visita guidata – che precede s gli eventi – curata da Marcella Mancusi direttrice della Villa, un sito archeologico di grande pregio. Inoltre, in collaborazione con La Nave di Carta è prevista l’apertura del Cantiere della Memoria in via Libertà 119 alle Grazie, con il video: ‘Il mio nome è Odisseo’ di Jole Rosa e Lorenza Sala. Gli eventi di ClassicaMente sono gratuiti dopo il pagamento dell’ingresso alla Villa. Prenotazioni [email protected] o whatsapp 333 4101503.