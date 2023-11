Viene arrestato mentre prepara le dosi di coca

Confezionava dosi di droga da spacciare nel quartiere Umbertino. Nel corso di un mirato servizio antidroga effettuato dagli uomini della squadra mobile spezzina è stato arrestato, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, un ventunenne tunisino. Il giovane, già noto agli agenti della sezione antidroga, è stato notato nella zona nella tarda mattinata e pedinato mentre saliva a bordo di un autobus di linea. Seguito discretamente, il giovane è sceso in via Fontevivo, ha percorso a piedi una traversa che fiancheggia la locale casa circondariale, dileguandosi all’interno di uno stabile in stato di abbandono. Ritenendo verosimile, visti i precedenti appostamenti, che il giovane si fosse recato in quel luogo proprio per rifornirsi di droga da destinare allo spaccio, gli agenti si sono piazzati all’esterno in attesa ma, constatato che lui non stesse uscendo, hanno deciso di andarlo a cercare. Circondato lo stabile e fatto accesso all’interno in modo circospetto, gli uomini dell’antidroga hanno sorpreso il ragazzo mentre era intento a confezionare droga da destinare allo spaccio. Il ventunenne, difatti, stava preparando 29 dosi di cocaina, sostanza che aveva riposto all’interno di altrettanti sacchetti in cellophane, che stava chiudendo meticolosamente a mezzo termosaldatura. Altre 12 dosi, invece, erano già state preparate con lo stesso metodo. Dopo la perquisizione, oltre alle 41 dosi di droga in fase di preparazione, gli agenti hanno trovato altri 25 grammi circa di cocaina in sasso, caratterizzata da un elevato grado di purezza.