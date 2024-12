Viaggio tra cucina e storia agli Orti

La chef Apolline Soete gestisce il bistro all’interno degli Orti di San Giorgio, ai piedi del Castello in via XXVII Marzo. Di nazionalità francese, Apolline va e viene dalla Normandia, sua regione di origine, portando sempre con sé qualche novità culinaria che mischia sapientemente con i prodotti del suo territorio di adozione, ovvero la provincia della Spezia e dintorni. Proprio di rientro da Bayeux, Apolline organizza, per il mese di dicembre, una serie di appuntamenti che vanno sotto il titolo di ‘Racconti & Ricette’, il primo dei quali si terrà giovedì. Durante la serata, un viaggio tra cucina e storia, si potrà degustare, tra le altre cose, il mix tra la capasanta di Port-en-Bessin, la zuppa di cipolle con crostini al burro di anatra e rosmarino, i biscotti normanni, con le torte di verdura liguri, i formaggi della Val di Vara e altre specialità. Per informazioni e prenotazioni per la serata è possibile contattare il numero di telefono 333 9572386.