Viaggio sonoro al Doc con Bonifacio MadEyes

Un piacevole day off nella programmazione eventi al Doc Show, è in programma oggi, a partire dalle 19. Nel nuovo locale dei giardini storici spezzini arriva il chitarrista Paolo Bonifacio (foto, anche looping, voci e ambientazioni) con il suo progetto in duo Bonifacio MadEyes. Insieme a Fabrizio Carriero (batteria e groove), per un viaggio sonoro senza confini di genere attraverso paesaggi psichedelici e atmosfere art-rock. Il duo crea un suono stratificato, intimo ed energico che, unito ad una narrazione personale, sfida le aspettative tradizionali. Ligure di nascita, Paolo si è da tempo stabilito a Milano dove insegna fisica e matematica All’American School of Milan. Il suo percorso è una sovrapposizione di attività artistica e musicale che lo ha portato a viaggiare, vivere e lavorare in Canada, Brasile, Francia, Scozia e Inghilterra. Ha pubblicato il suo primo album intitolato ‘Back To Back’ nel 2014 come Paolo Bonifacio per la UltraSound Records, avviando subito dopo (col supporto di Marco Giannetti al flauto e Timo Orlandi al basso) una feconda attività concertistica che ha prodotto le MadEyes Sessions. Info e prenotazioni al 351 7020785 o al 339 4909117.

m. magi