Viaggio nella nostra storia Il Cisita dona alla Marina riproduzione del ’Candida’

Giorgia Bucchioni, presidente del Cisita – alla presenza anche di Riccardo Papa, direttore dello stesso ente di formazione professionale emanazione di Confindustria e di Federica Ragadini, coordinatrice dei corsi triennali – ha consegnato ufficialmente al capitano di vascello Alessandro Ducci un mezzo scafo in legno, realizzato dagli allievi della seconda classe del corso operatore del legno. Il bellissimo oggetto riproduce in scala la barca Candida, imbarcazione del 1929, una J Class che ha affrontato le prime gare della Coppa America di vela. Un manufatto che racchiude tanta storia della nautica e anche del mestiere del falegname. "Nel ricevere il gradito omaggio – dichiara Ducci – ritengo si debba sottolineare quanto sia importante per la realtà marittima spezzina ed il suo indotto cantieristico poter contare su un centro di formazione di tale valore, ai fini del recupero di quelle abilità e professionalità specialistiche, quali il maestro d’ascia". Nella stessa linea del comandante anche Bucchioni: "Le Capitanerie di Porto sono l’espressione più pura di chi opera nel mare, un punto di riferimento e un porto sicuro per le nostre esistenze. Sono felice che i nostri ragazzi abbiano voluto collaborare con le loro competenze, perché sarà un ulteriore modo per comprendere come vivere e interpretare il nostro mare". A questo proposito si è voluto esprimere anche Francesco Buttà, maestro d’ascia e insegnante dei ragazzi: "Il nostro obiettivo è trasmettere ai nostri allievi il mestiere del falegname, che unisce tradizione, sacrificio e passione. Il mezzo scafo è un qualcosa che rappresenta tutto questo, perché è la primissima forma del progetto di una barca".