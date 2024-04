Viaggio letterario nella Lunigiana

La storia della Lunigiana conosciuta attraverso gli studi di ricercatori e intellettuali. Il viaggio letterario sarà presentato domani, venerdì, nell’ambito del tradizionale appuntamento con la rassegna ’Non ci resta che leggere’ organizzato dal Comune di Santo Stefano Magra in collaborazione con la biblioteca civica ’Arzelà’. Ospite dell’incontro in programma al centro sociale Ruffini di via Vecchia del Piano sarà Marco Angella autore del libro dal titolo ’La Lunigiana in 10 ritratti’. L’autore dialogherà con Annalisa Pellegrini. Il libro raccoglie le interviste dell’autore a intellettuali che hanno segnato gli studi sul territorio, da ricercatori di storia, etnografia, archeologia, antropologia, archivisitica, arte, filosofia, arti visive. La Lunigiana è il filo conduttore di un libro appassionato che ne indaga l’anima identitaria. Marco Angella, pontremolese, insegnante appassionato di storia locale è presidente della Deputazione di Storia Patria per le Province Parmensi sezione di Pontemoli. L’incontro è in programma alle 18 con ingresso libero.