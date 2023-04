Viabilità, piano per fronteggiare le emergenze

Con una deliberazione del Consiglio provinciale, la Provincia della Spezia ha approvato il nuovo piano di emergenza tecnica, aggiornamento del testo precedentemente in uso, valido per il settore viabilità.

Il Presidente della Provincia, Pierluigi Peracchini, ha voluto rimarcare l’importanza delle attività svolte dall’Ente in questo specifico settore ed in particolare nella programmazione dei vari interventi di gestione delle situazioni emergenziali che nel territorio spezzino coprono tutto l’arco dell’anno ed interessano varie aree con problematiche diverse.

Infatti gli oltre 550 chilometri di strade provinciali interessano sia tratte urbane o comunque in aree densamente abitate, sia zone interne e con caratteristiche prettamente montane. Nello specifico, anche a completamento delle attività previste dal piano, sono in corso due programmi distinti, uno che riguarda le manutenzioni ordinarie, comprese nuove asfaltature, ed uno di maggiore respiro che vede interventi straordinari su ponti, gallerie e strade, il tutto finanziato grazie al costante reperimento di risorse attraverso l’aggiudicazione di finanziamenti per bandi regionali o nazionali.