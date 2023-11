Via al concorso pubblico per istruttore contabile

Il Comune di Imperia ha indetto un concorso pubblico per esami per l’assunzione di un istruttore amministrativo-contabile, a tempo pieno e indeterminato. Fra i requisiti richiesti, diploma di scuola superiore. Le prove si dividono fra una scritta teorico-pratica, nello svolgimento di quesiti a riposta multipla con risposte già predefinite oppure aperte o nella redazione di un elaborato sulle materie a concorso e una prova orale con colloquio attraverso il quale saranno verificate le conoscenze e le competenze di tipo tecnicoprofessionale del candidato sulle materie oggetto della prova scritta. L’amministrazione, in considerazione del numero delle candidature che perverranno, si riserva la facoltà di effettuare in via preliminare una preselezione. La domanda va presentata attraverso il portale www.inpa.gov.it alla sezione bandi e avvisi entro il 22 dicembre. Per informazioni rivolgersi al Comune di Imperia al numero 0183 701249, dalle ore 8,30 alle ore 12,30 di tutti i giorni feriali (escluso il sabato).