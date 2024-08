Verso la Challenge ’Memorial Giorgio Tonelli’. Tre vittorie di categoria per il Pedale sarzanese

Ancora un’ottima prova per il Pedale Sarzanese nel quinto impegno stagionale valevole per la Challenge Ligure ’Memorial Giorgio Tonelli’. La gara è andata in scena lo scorso week-end presso il centro sportivo ’Il Gaggio’ di Ortonovo. Un percorso molto tecnico allestito all’intero del centro sportivo, caratterizzato da tratti pianeggianti alternati con ostacoli tecnici che hanno messo a dura prova i giovani atleti sotto un caldo torrido. La compagine bianco-celeste sarzanese si è però confermata agguerrita e vincente. La Società del Presidente Carlo Bianchi ha, infatti, raccolto ben tre vittorie di categoria oltre al primo posto come società rimanendo così al comando della Challenge Ligure.

Primi classificati: Susanna Vollero (G5F), Francesco Bernabò (G3M) e Gaia Bernabò (G1F). Dopo questa prova, la classifica generale della Challenge Ligure vede adesso il Pedale Sarzanese in testa con 326 punti di vantaggio su Bici Camogli e ben 431 sulla Polisportiva Quiliano. Il prossimo importante appuntamento è fissato per Sabato prossimo, 3 Agosto, a Massa per la gara su strada. Per tutti gli sportivi che volessero seguire il Pedale il ritrovo è fissato per le ore 16 in Via Dorsale.