Vernazza ritrova la quiete: stazione più ’silenziosa’. Annunci solo dopo le 7

Vernazza, 17 ottobre 2023 – La protesta non è rimasta lettera morta. Ha invece trovato chi ha ascoltato e si è attivato per mettere fine a un disagio che stava letteralmente togliendo il sonno agli abitanti di Vernazza, svegliati all’alba (anche prima...) dagli annunci diffusi dagli altoparlanti della stazione. Problema emerso nei mesi scorsi quanto il sistema audio è stato sostituito con uno nuovo, ben più potente del precedente e dotato di un maggior numero di impianti di diffusione degli annunci all’interno della stazione. "Da quel giorno – la protesta degli abitanti di Vernazza – sono diventati più forti, sempre alle 5,30 del mattino, non solo in occasione dell’arrivo dei treni ma anche per informazioni generiche ai viaggiatori". E in un paese cresciuto a ridosso dalla stazione, il problema si sentiva davvero con inevitabili disagi. "Siamo stati svegliati così per tanto tempo".

Segnalazioni inviate nelle scorse settimane a Rete ferroviaria italiana e Comune, rilanciate poi dal nostro giornale, che trovano ora una risposta concreta nella lettera inviata da Rfi: tanto per cominciare "è già stato ridotto il volume del segnale di attenzione – scrive la dirigenza di Rfi – ed è stato posticipato il cambio livello audio fra giorno e notte alle 7 del mattino", non più quindi alle 5,30 a stazione praticamente deserta. Un’ora mezzo in più di sonno per gli abitanti di Vernazza. Inoltre "è stato ridotto il numero degli annunci, eliminando quelli relativi alle rilevazioni Doxa (fino a quando non riprenderà la campagna nella stazione) e anche quelli relativi alle interruzioni per lavori sulla tratta ligure e toscana".

Infine Rfi ha anche modificato l’orientamento di alcuni altoparlanti situati sotto la pensilina, ruotandoli "affinchè la diffusione dei messaggi sia maggiornente orientata in senso longitudinale al marciapiede e non verso le abitazioni vicine". Nei prossimi mesi inoltre la stazione di Vernazza sarà anche interessata da "un ampio interventi di riqualificazione" in vari step: previsto l’inserimento di un nuovo vano scala da piano strada al piano banchina, un nuovo ascensore con demolizione di quello attuale e l’installazione di cancelli di chiusura notturna degli accessi.

Prevista anche la riqualificazione della biglietteria dell’Ente Parco Cinque Terre del locale utilizzato da viaggiatori, con la realizzazione di un nuovo atrio e interventi sulle facciate. La cartellonistica all’interno della stazione "verrà integrata secondo gli standard vigenti – spiega Rfi – in funzione della nuova struttura della stazione al comlpetamento degli interventi previsti". Comprensibile la soddisfazione degli abitanti di Vernazza. "Finalmente qualcosa si è mosso" dicono.