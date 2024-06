Verifiche sull’inquinamento dei fondali. Commissionata la caratterizzazione

Le indagini sullo stato di inquinamento dell’area e dello specchio acqueo adiacente vanno avanti. Proprio la Marina militare nei mesi scorsi ha commissionato uno studio approfondito che sulle aree a mare: nel dettaglio, attività di caratterizzazione dei fondali dello specchio acqueo esterno alla darsena militare, in pratica di fronte al borgo di Cadimare. Una verifica che prende spunto dalla necessità di ottenere un aggiornamento sulla caratterizzazione del sito, avvenuta ormai diversi anni fa, ma anche dalla volontà di capire se l’inquinamento derivante dalla grande massa di rifiuti interrati possa aver interessato anche l’area marina. Un’evenienza concreta che in questi anni si è cercato di impedire attraverso la copertura dell’area con un grande telone impermeabile, così da impedire alla pioggia di dilavare le terre inquinate e di trasportare tutto nel mare.

I risultati delle verifiche commissionate dalla Marina militare potranno non solo svelare l’eventuale presenza di inquinamento nei fondali marini, masopprattutto indirizzare le possibili ipotesi progettuali finalizzate alla bonifica e definitiva messa in sicurezza dell’area: una zona che in passato attirò anche l’interesse della Procura, sfociato poi in un nulla di fatto, con l’archiviazione del fascicolo.

mat.mar.