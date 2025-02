Verdi sotto col Gavorrano. A caccia del risultato utile

La Fezzanese cerca il secondo successo esterno stagionale e il quarto risultato utile consecutivo per continuare a sperare nella salvezza. Infatti la compagine del presidente Arnaldo Stradini sarà di scena alle 14.30 sul campo del Follonica Gavorrano nella ventiquattresima giornata del girone E di serie D. La terra arbitrale designata è composta da Sacco di Novara come direttore di gara e da Annoni di Como ed Eltantawy di Chiari come assistenti.

I fezzanoti attualmente sono all’ultimo posto in graduatoria ma sono reduci da tre risultati utili di fila che li hanno rilanciati dimostrando di essere in crescita ed anche se la situazione è difficile se sapranno dare continuità a questi risultati migliorando anche la fase difensiva potranno ancora raggiungere una posizione che gli consenta di poter disputare i play-out dato che mancano ancora undici partite alla fine della regular season e tutto è ancora possibile. Tutto l’ambiente di Fezzano ci crede in primis la società, l’allenatore ed il suo staff, i giocatori ed i tifosi. A tal proposito mister Andrea Gatti afferma: "Mi aspetto una partita molto difficile. L’avversario lo conosciamo bene ed è una squadra molto organizzata e con qualità. Ricordiamoci che il loro obbiettivo di inizio stagione era di alta classifica. Il fattore campo sarà un ostacolo tosto. E’ una squadra che palleggia molto bene e con qualità della quale temo molto il ritmo che imporranno alla partita. Purtroppo sono due mesi che dobbiamo fare i conti con assenze pesanti e domenica sarà una giornata di queste. A me comunque delle assenze interessa il giusto. Siamo un gruppo forte e solido che nelle difficoltà sa dare il meglio di sé. Ho grande fiducia nei miei ragazzi. Ngom, Mariotti, Lunghi, Fiori e Remedi sono giocatori forti e tutti possono coesistere con tutti. Ovviamente poi ci sono le scelte tecniche che vengono fatte in virtù dello stato di forma e delle caratteristiche degli avversari". Purtroppo la rosa dei calciatori della Fezzanese è sempre in emergenza in quanto alle ormai consuete assenze degli ex professionisti Cesarini e Bruccini infortunati si uniscono anche quelle degli squalificati Nicolini e Masi e del giovane Stradini anch’esso infortunato. Malgrado ciò la squadra saprà sopperire a queste mancanze con un grande spirito di gruppo, unito alla voglia ed alla determinazione che hanno messo in campo nelle ultime partite. Gli altri incontri della giornata sono: Figline-Ostia Mare Lido, Flaminia-Sporting Trestina, Fulgens Foligno-Grosseto, Livorno-Siena, Poggibonsi-Ghiviborgo, Sangiovannese-San Donato Tavarnelle, Seravezza Pozzi-Orvietana, Terranuova Traiana-Aquila Montevarchi. Paolo Gaeta