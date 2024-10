Venere Azzurra, giù le barriere. Una rampa condurrà alla spiaggia

L’idea fu lanciata da un gruppo di brillanti studenti dell’Istituto superiore per geometri ’Cardarelli’: superare le barriere architettoniche che impediscono alle persone diversamente abili di raggiungere e godersi la spiaggia della Venere Azzurra. Avevano bussato alle porte del Comune, presentando anche un ottimo progetto di fattibilità, che prevede la realizzazione di una lunga rampa in grado di collegare l’arenile con la passeggiata a mare. Entro la prossima primavera, quella proposta troverà realizzazione: la giunta comunale di Lerici ha infatti approvato il progetto esecutivo e stanziato le risorse necessarie per consentire agli uffici di avviare le procedure per l’assegnazione dei lavori. Il via libera è arrivato nei giorni scorsi, con il Comune che è partito proprio dal progetto di fattibilità elaborato dagli studenti di una classe quinta del Cardarelli nell’anno scolastico 2021-2022, ampliandolo e implementandolo con i necessari studi geologici e paesaggistici, per arrivare alla progettazione esecutiva appena approvata.

L’abbattimento delle barriere architettoniche della spiaggia della Venere già nei mesi scorsi era finita tra le opere prioritarie del Peba, il Piano per l’abbattimento delle barriere architettoniche approvato dal consiglio comunale lericino. Il costo per la realizzazione dei lavori è pari a 150.368,77, dei quali 15mila euro saranno coperti con le risorse di cui alla legge regionale 13 del 2008, che indica le norme dirette al miglioramento della fruizione delle spiagge libere e della sicurezza della balneazione. "Il Comune di Lerici, nell’ambito del perseguimento dei propri obiettivi di indirizzo, tra i quali risulta fondamentale il miglioramento della qualità della vita dei cittadini, con particolare attenzione alle cosiddette utenze deboli, ritiene di dover favorire

l’accessibilità alle spiagge" si legge nella delibera della giunta lericina.

"Il progetto è pronto per essere affidato – annuncia il vicesindaco e assessore comunale ai lavori pubblici, Marco Russo – contiamo per la prossima primavera di avere l’opera realizzata e avere la possiblità di rendere accessibile a tutti la spiaggia. A oggi non lo è, perché ci sono scale ovunque. Questo è un progetto previsto dal Peba che è stato approvato mesi fa. Tutto era nato da una proposta di un classe quinta geometri del Cardarelli, e sulla base di quello studio progettuale abbiamo avviato approfondimenti, con tutti gli studi necessari di carattere geologico. Nelle prossime settimane gli uffici procederanno all’affidamento dei lavori di realizzazione".

Matteo Marcello