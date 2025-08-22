Vende birra a due minorenni, commerciante rischia la licenza

La Spezia, 22 agosto 2025 – Vende alcolici a due minorenni, commerciante rischia la sospensione della licenza.

Nella serata di ieri, la pattuglia della polizia locale sul territorio per effettuare controlli mirati sulle eventuali violazioni all’Ordinanza del sindaco che vieta dopo le 18 la vendita per asporto di alcolici e/o bevande in bottiglie di vetro e per le gravi violazioni di vendita di alcol a minori, ha accertato che alle 22.30, in un minimarket di viale Garibaldi, gestito da un cittadino del Bangladesh, il titolare stava vendendo a due minorenni, rispettivamente di 15 e 17 anni, della birra in bottiglia di vetro addirittura togliendo il tappo per facilitarne il consumo.

A carico del commerciante, quindi, sono in fase di valutazione eventuali risvolti penali oltre alle sanzioni amministrative del caso. La polizia locale, in ogni caso, trasmetterà i provvedimenti di legge adottati sia alla Prefettura che al competente Sportello Unico Attività Produttive del Comune, affinché quest’ultimo, qualora il soggetto incorresse in una seconda violazione, adotti il previsto provvedimento di sospensione della licenza dell’attività commerciale. Prima di terminare il servizio, la pattuglia, nell’ambito del Quartiere Umbertino, ha accertato e multato tre volte (200 euro ogni sanzione) il titolare di un altro minimarket etnico che, nel giro di neanche cinque minuti, ha venduto tre bottiglie di birra in vetro ad altrettanti clienti.