Varese Ligure Telecamere al palo. Rattone presenza un’interpellanza

Un’interrogazione urgente per la verifica del funzionamento del sistema di videosorveglianza di Varese Ligure che, secondo le informazioni raccolte attraverso una corrispondenza con la ditta manutentrice "sarebbe attualmente spento". A presentarla, il consigliere comunale Mauro Rattone del gruppo “Per il bene comune“, secondo il quale "parrebbe infatti che l’amministrazione dopo aver speso circa 80mila euro per questi apparati, non sia in grado di pagarne i canoni di manutenzione. Chiedo conto della reale situazione, poiché si mormora che alla luce di un fatto di cronaca che avrebbe potuto essere meglio compreso dalle forze dell’ordine con filmati sul territorio, non sia stato possibile utilizzare questo strumento. Se accertato, ciò sarebbe davvero scandaloso: uno strumento primario di sicurezza reso inutilizzabile dalla inefficienza amministrativa".