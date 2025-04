Urina in mezzo alla gente, i carabinieri denunciano un ventenne

La Spezia, 22 aprile 2025 – Fra denunce per guida in stato di ebrezza, per chi si trova alla Spezia e non dovrebbe esserci e segnalazioni per l'assunzione di droga e per chi urina in strada, è un bilancio cospicuo quello dei carabinieri della Compagnia della Spezia coordinati dal capitano Walter Calandri, in occasione del ponte delle festività pasquali.

Sono stati denunciati per guida sotto l’influenza dell’alcool: un 54enne di origine siciliana, controllato alla guida di un’autovettura in questo corso Cavour, è risultato positivo con un tasso alcolemico superiore a 1,50 g/l; una 21enne di origine marocchina, controllata alla guida di un’autovettura in via Firenze, anch'essa con un tasso alcolemico superiore a 1,50 g/l; un 38enne spezzino, controllato alla guida di un’autovettura in via XX settembre, è risultato positivo con un tasso alcolemico di circa 1,30 g/l.

È invece stato segnalato un 20enne di origine marocchina per atti contrari alla pubblica decenza, in quanto sorpreso – in piazza Brin - ad urinare in pubblico, mentre sono state denunciate, per inosservanza all’ordine del Questore del divieto di ritorno nel Comune, una 24enne ed una 23enne di Genova, perché controllate nei pressi dello scalo ferroviario di Riomaggiore nel quale non potevano rientrare.

Poi sono stati segnalati alla Prefettura, quali assuntori di sostanze stupefacenti un 19enne spezzino controllato in piazza Brin e trovato in possesso di circa 2 grammi di hashish; un 20enne di origine tunisina controllato in via Bonviaggio e trovato in possesso di una dose di hashish; un 23enne spezzino controllato in via Pianazze e trovato in possesso di circa 3 grammi di hashish; un 22enne di origine marocchina controllato in piazza Brin e trovato in possesso di uno 'spinello' confezionato con hashish; un 18enne di Follo controllato in via XX Settembre e trovato in possesso di circa 3 grammi di hashish; un 18enne svizzero controllato a Monterosso in piazza Garibaldi, in possesso di circa 3 grammi di hashish.

Infine, sono anche stati segnalati per 'ubriachezza molesta': un 29enne di origine marocchina sorpreso, in evidente stato di alterazione da assunzione di sostanze alcoliche, in piazza Brin; un 24enne di Bonassola sorpreso, in evidente stato di alterazione da assunzione di sostanze alcoliche, in piazza del Popolo a Levanto.