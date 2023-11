Uomini e donne delle forze dell’ordine in passerella per la Cri

Grande partecipazione di pubblico alla sfilata di beneficenza di donne e uomini delle forze dell’ordine e delle forze armate a sostegno della Croce rossa della Spezia. L’associazione, nell’ex palazzo delle Dogane in Largo Fiorillo, ha organizzato un’altra iniziativa per finanziare le attività di prevenzione promosse attraverso i suoi giovani. Questa volta a sfilare sono stati donne e uomini di forze dell’ordine e forze armate, che per una serata sono stati protagonisti di un evento di beneficenza. Hanno partecipato alla serata Marina, Capitaneria, guardia di finanza, polizia di Stato, polizia locale, polizia penitenziaria e il nucleo interforze. La Croce Rossa ringrazia tutte le istituzioni intervenute e i commercianti che hanno collaborato.