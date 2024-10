Un’esposizione di Cozzani in Cina. Al centro il paesaggio di Zhuhai

Un progetto ’site specific’ dedicato alla città di Zhuhai e a tutto il delta del Fiume delle Perle, nel Mar Cinese Meridionale, è al centro della presenza in Cina di Paolo Asti, presidente dell’associazione Startè e curatore dell’evento, e dell’architetto spezzino Carlo Alberto Cozzani, la cui produzione artistica sta riscuotendo sempre maggiore consenso da parte di collezionisti e della critica specializzata. Cozzani possiede da sempre una viscerale passione per l’arte, passione che non lo ha mai abbandonato e che continua a coltivare con rinnovato interesse. Martedì, Asti e Cozzani hanno incontrato il direttore del Zhuhai Art Museum e il suo staff di collaboratori, definendo così gli accordi per la mostra che si svolgerà il prossimo anno, e a cui sarà riservato uno spazio di 500 metri quadrati interamente dedicato alle opere che Cozzani realizzerà durante alcuni workshop che si svolgeranno nello stesso museo nei prossimi mesi. "È una grande sfida a cui Paolo Asti ha voluto mettermi di fronte", ha commentato Cozzani al telefono dopo l’incontro che il gruppo di lavoro ha avuto col console Valerio De Parolis, mercoledì a Canton. "Non vogliamo svelare ancora troppi particolari della mostra che realizzeremo – ha aggiunto Asti, nella veste di curatore – anche se possiamo affermare che il linguaggio utilizzato da Cozzani per la mostra omaggio a Camaiore, nel 650° anniversario delle sue mura (sedici opere dedicate alla storia del borgo toscano, ndr.), ha avuto grandi apprezzamenti da parte della direzione del museo cinese, al punto da invitare l’artista a tenere la mostra (dove ne saranno esposte trenta) nel grande museo di Zhuhai, che confina con Macao e ha davanti Hong Kong. Sono questi gli eventi utili alla valorizzazione dell’arte e degli artisti italiani e al contempo alla promozione della nostra cultura e perché no, della nostra città". Pittore, fotografo, architetto, paesaggista e urbanista, nato alla Spezia nel 1967, Carlo Alberto Cozzani sintetizza nella sovrapposizione di segno, immagine fotografica e colore la sua originale interpretazione della presenza umana nel mondo. Nel suo progetto a Zhuhai, città gemellata con La Spezia, si sta servendo anche di droni che sta utilizzando per avere delle vedute dall’alto della città e del paesaggio. "Il progetto si sviluppa intorno al presente, al passato e al futuro di Zhuhai, nel quale Cozzani, primo spezzino ad esporre in una personale in loco – conclude Asti – rielabora le immagini intervenendo digitalmente e con la pittura, per esaltare la bellezza naturale, la potenza e lo sviluppo cinese in un territorio dove il ponte che unisce anche Macao e Honk Kong, di 55 chilometri, è il più lungo del mondo sul mare".

Marco Magi