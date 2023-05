Undici vigneti eroici e uno storico fra Cinque Terre e Riviera spezzina Il riconoscimento dalla Regione

Nello Spezzino undici vigneti eroici e uno storico. È quanto emerge dal primo censimento avviato dal Settore politiche agricole e della pesca di Regione Liguria a seguito dell’impulso lanciato nei mesi scorsi dal Consiglio regionale e recepito dalla giunta guidata da Giovanni Toti. Entro i termini fissati dagi uffici regionali, sono state quarantacinque le richieste presentate da viticoltori e aziende della Liguria, che sono state sottoposte ai necessari controlli amministrativi e sopralluoghi da parte dei funzionari dell’Ispettorato agrario regionale: nei giorni scorsi, la pubblicazione del primo elenco regionale dei vigneti eroici e storici, con lo Spezzino ben rappresentato. Sono infatti undici le vigne eroiche certificate dalla Regione nei Comuni della Spezia, Vernazza, Levanto, Monterosso, Riomaggiore, Bolano e Bonassola, ed è spezzino anche l’unico vigneto storico finora certificato dagli uffici regionali, situato sulle colline di Campiglia. Tra i vigneti storici individuati dalla Regione nel primo censimento, figurano anche quelli di aziende importanti, come quella di Buranco a Monterosso guidata dall’ex senatore Luigi Grillo, l’azienda agricola Cheo di Lise Charlotte Bertram a Vernazza, la Finis Terrae di Riomaggiore, la Terre di Levanto, nonché vigneti di proprietà di Davide Zoppi, titolare dell’azienda Cà du Ferrà di Bonassola.

Complessivamente, i vigneti eroici spezzini si estendono su 116.906 metri quadrati, mentre in tutta la Liguria il primo censimento ha certificato come ‘eroiche’ i vigneti che si sviluppano complessivamente su 841.634 metri quadrati. L’unico vigneto storico ligure, situato a Campiglia, si estende invece per 10.758 metri quadrati. Nelle prossime settimane, dal 1° giugno al 1° luglio, sarà possibile inoltrare nuovamente la domanda di iscrizione all’elenco, secondo i criteri individuati lo scorso gennaio dalla giunta regionale sulla base di quanto disposto dalla legge regionale del 28 dicembre 2022. I vigneti eroici sono quelli ricadenti in aree soggette a rischio di dissesto idrogeologico e in aree di particolare pregio ambientale e paesaggistico dove è difficile operare attraverso la meccanizzazione del lavoro. Si definiscono invece storici quei vigneti la cui presenza è segnalata in data precedente al 1960, e quelli la cui coltivazione è fatta con tecniche tradizionali.

mat.mar.