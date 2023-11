Una valle più commerciale. A Brugnato apre l’Ekom. Eurospin torna a Ceparana

Due nuovi supermercati per la vallata del Vara. L’appeal commerciale dell’entroterra passa anche attraverso i nuovi investimenti dei colossi della grande distribuzione organizzata. Domani, a Brugnato, aprirà il supermercato targato Ekom. Il gruppo Sogegross ha deciso di puntare al cuore della vallata per espandere il proprio raggio d’azione. Il nuovo discount da oltre 1000 metri quadrati impiegherà quindici nuovi assunti. "Sono orgoglioso della nuova apertura a Brugnato. Il nostro gruppo continua a investire e dare nuove opportunità – commenta Giuseppe Marotta, Direttore Canale Ekom –. Questa apertura conferma la volontà di rafforzare il nostro posizionamento nella regione in cui siamo leader”. Il nuovo punto vendita Ekom sarà aperto tutti i giorni, da lunedì a domenica dalle ore 8.30 alle 20. "Il commercio non si ferma e lancia nuove sfide e opportunità in un Comune che si conferma attrattivo per gli investimenti; una nuova attività che contribuirà ad animare e arricchire il nostro territorio con notevoli ricadute e benefici per l’utenza e per l’indotto" afferma il sindaco di Brugnato, Corrado Fabiani.

In bassa Val di Vara, invece, la giunta comunale di Bolano ha dato il via libera all’adozione del progetto urbanistico operativo relativo a uno dei settori del distretto di trasformazione dell’area ex Fusani di Ceparana, in cui troveranno posto un edificio residenziale e uno commerciale, al cui interno sioergerà un supermercato targato Eurospin. Per il noto marchio si tratta di un ritorno, dopo la chiusura del punto vendita avvenuta oltre un anno fa. L’intervento edilizio si inserisce peraltro in uno sviluppo più ampio dell’area che prevede alcune migliorie alla viabilità e la creazione di nuovo verde pubblico. Il piano urbanistico operativo prevede infatti una nuova viabilità con la creazione di una rotatoria in Via Verdi, con relativi parcheggi a servizio degli edifici a funzione pubblica, oltre alla riarticolazione delle superfici a verde pubblico. L’edificio commerciale, previsto lungo via Verdi, sarà a un solo piano. Prevista anche la riqualificazione di via Arvottolo, di collegamento tra via Verdi e via Genova, in prosecuzione di via Galilei. "Un’iniziativa urbanistica importante – spiega il vicesindaco Paolo Adorni – che riqualificherà in modo decisivo il centro di Ceparana. Sicuramente le iniziative commerciali e residenziali previste avranno una valenza economica importante ma ciò che più conta è che un ulteriore importante tassello di riqualificazione ambientale va a completare le iniziative messe in campo in questi anni. Al posto di un’area abbandonata si vanno ad installare un complesso commerciale è uno abitativo è l’opera creerà i presupposti per riqualificare l’intera area industriale dismessa ormai da decenni".

mat.mar.