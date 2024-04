Una Vaccari... amatoriale

La rassegna ’Su il sipario’ concede il palcoscenico dell’opificio ex calibratura della ceramica Vaccari di Ponzano alle compagnie teatrali non professioniste. Inizia sabato la rassegna organizzata da Rolando Neri e Maria Grazia Chilosi della compagnia spezzina La Corte, vincitrice del premio Fita Liguria ’Tre Caravelle’ 2023, e rappresentante della Liguria al Gran premio nazionale di teatro amatoriale Fita nel corso del 2024.

L’idea promossa dal Comune di Santo Stefano Magra con la collaborazione dell’ex assessore e attore amatoriale Giobbe Gennaro vedrà la partecipazione di compagnie teatrali provenienti da tutta Italia alternandosi per otto serate organizzate in onore di Cesare Orsini, poeta ponzanese del 1500. Gli spettacoli in programma alle 21.15 e a ingresso gratuito iniziano questa sera con ’Due donne che ballano’ di Joseph M. Benet, regia di Luca Brozzo della compagnia L’Accadente di Lucca. A seguire sabato 20 aprile ’Intrigo’ da un’idea di Guglielmo Perez, regia di Guglielmo Perez (compagnia Mirpò di Spezia); sabato 27 aprile ’I giusti nel tempo del male’ di Svetlana Broz, regia di Diego Ciarloni (compagnia ClaetAps, Ancona); sabato 4 maggio, ’Non si sa come’ di Luigi Pirandello, regia di Carlo Senesi (compagnia Teatro Dell’albero, Imperia); giovedì 9 maggio ’Non ti conosco più’ di Aldo De Benedetti, regia di Fabrizio Primucci (compagnia Nuovo Teatro 2000, Pisa); sabato 11 maggio, ’Mettimece d’accordo e ce vattimme’ di Gaetano Di Maio, regia Di Luigi Aversa (compagnia Pullecenella&C di Spezia); sabato 18 maggio, ’Frida Khalo: una bomba avvolta in un nastro di seta’ di Laura Murari, regia di Andrea Castelletti (Produzioni Teatrali Orti Erranti e Modus, Verona); e si chiude sabato 25 maggio con ’Il Dio del massacro’ di Jasmine Reza, regia di Maria Grazia Chilosi portata in scena dalla compagnia La Corte di Spezia.

Il programma cultura alla Vaccari prosegue con Ascanio Celestini e il suo spettacolo Radio Clandestina organizzato con Ad Eventi il 2 maggio (i biglietti sono già in vendita sulla piattaforma VivaTicket) e due serate di cinema il 16 maggio (Nido di vipere) e 23 maggio (A qualcuno piace caldo) alle 21 con ingresso gratuito organizzate da Maurizio Casula di Cineambulante.

m.m.