Porto Venere, vogatori senza palestra. E’ nell’ex scuola Ravecca sequestrata

Gli atleti del Palio del Golfo della borgata di Porto Venere sono rimasti senza palestra. Si trova infatti nell’immobile della ex scuola dell’infanzia ’Ravecca’ che è stato sequestrato. All’interno della palestra c’è l’attrezzatura utilizzata per gli allenamenti, quindi il presidente della borgata di Porto Venere Giovanni Dotti si augura quantomeno di poterla recuperare, se proprio non è possibile utilizzare la palestra. I vogatori nel frattempo hanno trovato ospitalità in una palestra alla Spezia, ma è una soluzione disagevole.

Proprio la palestra è finita nelle carte dell’indagine sulla turbativa della gara per la concessione dell’ex scuola ’Ravecca’, dove il sindaco Cozzani è accusato di aver favorito i Paletti, proprietari del vicino Grand Hotel, inserendo nel bando un requisito restrittivo che solo loro potevano soddisfare: la disponibilità di un ampio locale ad uso palestra nel centro di Porto Venere, che il Comune potesse poi fornire alla locale borgata per gli allenamenti, in sostituzione della palestra che si trova in un fondo della ex scuola. La procedura, formalmente aperta a tutti, era in realtà aggiudicabile solo da chi era in possesso del requisito. La gara aveva poi luogo con base d’asta canone 121.562,70 euro l’anno, per 50 anni. Vincitori ed unici partecipanti i Paletti, con la società Frontemare: offerti 122mila euro l’anno per 48 anni. All’epoca ci furno manifestazioni di protesta (nella foto).

