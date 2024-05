Il fiuto di Jessica Fletcher. La gatta... investigatrice

Porta il nome della più famosa scrittrice di romanzi gialli di sempre che, introdotta dalla ancor più celebre musichetta di metà ‘80, aiuta le autorità a risolvere i casi di omicidio, incastrando sempre il colpevole. Jessica Fletcher è una gattina adulta di taglia media che della "Signora in giallo" ha dimostrato di avere anche tutta la simpatia, l’intelligenza e la sagacia. È riuscita infatti a farsi accogliere e ben volere, all’interno del gattile di San Venerio, dopo essersi presentata - con miagolante insistenza e felina tenacia - davanti al cancello della struttura. Ospite qui ormai da un mese, ha fatto buona amicizia con tutti, ma proprio tutti, gli umani volontari dell’associazione "L’Impronta" che di lei si prendono ogni giorno cura. Dal morbido manto grigio tigrato con una macchia bianca che dal collo, a mo’di austera gorgiera, le scende sul petto, sulla pancia e sulle zampine felpate; Jessica è un bell’esemplare di felino europeo comune che ama giocare e ricevere coccole. Ma il suo punto debole rimane il cibo. Proprio in ragione del suo appetito che – costante nell’arco dell’intera giornata –, Jessica sa sfoderare tutte le sue più raffinate doti investigative al fine di arrivare a scovare qualunque porzione di cibo e razione di crocchette disseminato nei dintorni. E quanto al momento del pasto, Jessica Fletcher non è una commensale cordiale. Tutt’altro: è opportuno anzi prestare attenzione qualora dovessero esserci altri felini nelle vicinanze. Voracità a parte, grazie al suo carattere così particolarmente vitale ed estroverso è giunto il momento di trovare anche per Jessica una casa vera e finalmente un proprietario - o una famiglia intera - che le sappia dare tutto quell’amore di cui tanto è andata in cerca, miagolando sperduta sul territorio.

Alma Martina Poggi