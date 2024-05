Motociclista morto sull’Aurelia. Forse un malore prima dell’impatto

Potrebbe essere stato un improvviso malore a far perdere il controllo della motocicletta a Alfredo Lazzoni, lo spezzino di 63 anni vittima dell’incidente stradale che si è verificato l’altra sera sull’Aurelia proprio al confine tra i Comuni di Arcola e Vezzano Ligure. Una zona considerata da sempre pericolosa soprattutto a causa della velocità, che ha causato diversi incidenti – alcuni dei quali con esito purtroppo mortale – e che proprio per questo da alcuni anni è monitorata dall’autovelox installato dal Comune di Arcola. Tutta da valutare quindi la dinamica dello scontro con una automobile avvenuto intorno alle 20 di sabato: alcuni testimoni hanno parlato di una improvvisa sbandata della motocicletta e della successiva caduta contro la vettura che stava sopraggiungendo. Agli automobilisti in transito che per primi si sono fermati ed hanno prestato soccorso le condizioni dell’uomo sono apparse immediatamente molto serie. Sul posto sono intervenute la Pubblica Assistenza Croce Verde di Arcola e l’automedica del 118 tentando di rianimare l’uomo sul posto.

Le manovre sono proseguite per diverso tempo in un irreale silenzio di trepidazione che è diventato dolore quando dai gesti dei sanitari si è compresa la tragedia. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Arcola e Sarzana per provvedere agli accertamenti dello scontro oltre che per disciplinare l’intenso traffico su entrambi i sensi di marcia. I militari hanno dirottat0 i mezzi nella zona industriale di Arcola parallela al punto dell’incidente mortale proprio per far defluire le lunghissime code. Solo attorno alle 21.30 la circolazione è ritornata regolare