Una salute da costruire insieme. L’Asl5 va incontro ai cittadini

Con l’iniziativa ’Costruiamo insieme la nostra salute’ Asl5 promuove un ciclo di incontri che, attraverso un linguaggio semplice e la creazione di momenti formativi (anche con elementi di comicità...) permetta ai cittadini di avvicinarsi all’azienda sanitaria guardandola da un’altra prospettiva. Scopo del progetto è rendere più modernare la comunicazione su temi di interesse condiviso, tra questi la sicurezza e la consapevolezza. Il 17 dicembre di ogni anno ricorre la Giornata Mondiale per la Sicurezza dei Pazienti, un tema del quale è necessario parlare per informare chi viene sottoposto a cure, le famiglie e i caregiver. Spesso si sottovaluta l’impatto che il comportamento corretto del paziente possa avere nel rendere più efficaci i trattamenti e migliore il servizio, per questo motivo Asl5 ha scelto di dialogare direttamente con i cittadini fornendo loro strumenti educativi che permettano di avere coscienza del proprio contributo e sensibilizzino sul rapporto paziente-personale sanitario.

Il primo appuntamento di questo ciclo di incontri si terrà il 16 novembre nella Sala Multimediale di TeleLiguria Sud, in Piazzale Giovanni XXIII, alle 15.30 e il titolo di questo appuntamento sarà ’Antibiotici: istruzioni per l’uso’. L’incontro sarà a cura del dottore e comico Antonio Panzica, vicecampione nazionale di Zelig, che insieme alla psicologa Maria Eugenia Randazzo racconterà in modo divertente, ma puntuale, come utilizzare nel modo corretto questi medicinali i rischi dell’antibiotico-resistenza, un grave problema che potrebbe portare a milioni di morti nei prossimi decenni. Visto il numero limitato di posti è necessaria la prenotazione chiamando il numero 0187 534410 dal lunedì al venerdì ore 9-12, le iniziative previste, sei in totale, saranno anche trasmesse in diretta sulla pagina Facebook di Asl5.