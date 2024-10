Una sala per il maestro Vaccarone

Era stato annunciato tre mesi fa, poco dopo la sua scomparsa, ed giusto annunciarlo oggi, giorno della sua nascita. Sarà intitolata a Francesco Vaccarone la sala conferenze della sede dell’associazione culturale Startè con sede al primo piano di piazza Europa 16. A deciderlo, all’unanimità, è stato il comitato direttivo del sodalizio stesso di cui l’artista spezzino, deceduto il 22 aprile, è stato uno dei soci fondatori. A darne notizia in occasione della concomitanza della data di nascita di Vaccarone, 84 anni fa, è Paolo Asti, presidente dell’associazione, amico e curatore di decine di sue mostre in Italia e nel mondo. La cerimonia di scopertura della targa è fissata per sabato 12 ottobre alle 17, in concomitanza con la ventesima giornata nazionale del contemporaneo di Amaci, associazione no profit che oggi riunisce 24 tra i più importanti musei d’arte contemporanea italiani, che ha inserito l’evento tra quelli che si svolgeranno in tutta Italia (www.amaci.org/events/66e949fdf01c41ed37c5d65b). "La nostra sede e in particolare la sala conferenze, ha visto la partecipazione di Francesco sia in occasione di mostre a lui dedicate, sia per quelle di altri artisti. Sono nei ricordi di tanti spezzini i suoi interventi capaci di offrire la sua inconfondibile visione del mondo dell’arte e dell’estetica – precisa Asti – non potevamo quindi che ricordarlo con un omaggio capace di ricambiare, non solo il contributo dato alla nostra associazione in termini d’idee e azioni, ma a tutta la città e al mondo dell’arte". Con orgoglio e gratitudine, dichiarano Gabriella Peroni, Alessandra e Leonardo Vaccarone, moglie e figli dell’artista: "Come famigliari siamo onorati di questo pensiero nei ricordi di nostro marito e padre, lo consideriamo un gesto d’amore non solo nei suoi confronti, ma più in generale nei confronti dei valori che come uomo, ancor prima di che come artista, ha portato avanti per tutta la sua vita. Sapere che i suoi amici e in particolare quelli dell’associazione culturale Startè, pensano a Francesco come esempio da ricordare, riempie di gioia i nostri cuori". Per avere ulteriori informazioni e per richiedere di partecipare all’evento è possibile contattare il numero di telefono 0187 875839 o scrivere una mail a [email protected].

Marco Magi