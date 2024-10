"Una rete assistenziale per le persone sole"

Dieci anni al servizio della comunità come vicesindaco e assessore a Follo con la giunta di Giorgio Cozzani. Dopo la candidatura alla carica di sindaco (sconfitta di un soffio da Rita Mazzi) Felicia Piacente (classe 1967, anni avvocato) si rimette in gioco alle regionali con Forza Italia.

Da dove parte la sua candidatura?

"Sono sempre stata impegnata nel sociale, la politica è via via diventata una passione: dieci anni in giunta hanno lasciato il segno. Voglio mettermi a disposizione per risolvere i problemi del territorio".

Quali sono i problemi principali e che soluzioni ha in mente?

"Parto dal settore sociale che vivo quotidianamente anche come amministratrice di sostegno: tocco con mano i problemi delle fase più deboli. Le priorità del territorio sono senza dubbio la sanità e l’ospedale, è necessario dare maggior assistenza a persone malate e anziani. Nel nostro territorio poi sono tante persone sole che necessitano di un sostegno".

Cosa propone in tal senso?

"Creare intorno a loro una rete di assistenza che coinvolga i privati: penso ad esempio al negozietto sotto casa che porta la spesa a domicilio all’anziano solo e impossibilitato a muoversi. O ancora, un aiuto per le pulizia in casa. E poi puntare forte sui servizi sociali che sono alla base della rete assistenziale del territorio. Credo che ogni amministratore pubblico debba impegnarsi in questo ambito".

Che campagna elettorale sta impostando?

"Un po’ sui social, un po’ col passaparola. Molto infine parlando alle persone, che vado a trovare o chiamo per ascoltarle e dir loro quali sono le mie idee".

Claudio Masseglia