Una raccolta attenta per ridurre la Tari

Il Comune di Riomaggiore prosegue nel percorso di miglioramento della raccolta differenziata per ridurre i rifiuti non riciclabili. Dopo l’installazione di nuove mini eco isole introdotte nel 2024, il collocamento su strada dei nuovi cestini e l’introduzione della tariffa puntuale, il 2025 segna un ulteriore passo avanti con il passaggio dalla tariffa “tributo” a “corrispettivo”.

Si tratta di una misura che non implica nessuno costo aggiuntivo per i cittadini, ma che comporta diversi vantaggi: la nuova fatturazione, gestita direttamente da Acam Ambiente S.p.A, prevede infatti lo scorporo dell’Iva in bolletta, con la possibilità di detrazione per le imprese e le Partita IVA. Inoltre, la fatturazione con il sistema a corrispettivo non transita dal bilancio del Comune – che mantiene il proprio ruolo di supervisione, garantendo tariffe e regolamenti approvati dal Consiglio e l’accesso agli sportelli di assistenza sul territorio - permettendo così di liberare risorse comunali a favore della comunità e semplificare la gestione amministrativa.

Per guidare verso questa transazione è già attivo il numero verde 800969696 per assistenza sulla bolletta e per rispondere alle eventuali domande. Infine, il Comune ha avviato un tavolo di confronto con le associazioni del territorio per affrontare e risolvere eventuali criticità che dovessero emergere. L’obiettivo è garantire un servizio sempre più efficiente e rispondente alle esigenze di cittadini e delle attività economiche.